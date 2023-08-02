Среда, 2 Августа 2023 14:56

АрмИнфо.Хоть отправка гуманитарного конвоя в Нагорный Карабах не была согласована с азербайджанскими властями, российский миротворческий контингент активно подключился к поиску развязок и установил постоянный контакт с обеими сторонами.

Об этом заявила на брифинге постоянный представитель МИД РА Мария Захарова, отвечая на провокационный вопрос журналиста News.ru о том <как российская сторона может помочь в <новом скандале> между Ереваном и Баку, связанным с посылкой Ереваном гуманитарного конвоя для карабахских армян, не согласовав с властями Азербайджана. При этом пригласили наблюдателей ЕС. А в адрес российских миротворцев звучат, наоборот обвинения>.

Проигнорировав тезис о наблюдателях ЕС, Захарова отметила, что <на этом фоне считаем любые обвинения, вообще какие либо, в адрес российских миротворцев контрпродуктивными, не отражающими реальный вклад наших миротворцев в усилия по стабилизации ситуации на земле. Поэтому контакты установлены, и я думаю, они дадут результаты>.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.