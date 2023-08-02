Среда, 2 Августа 2023 00:04

АрмИнфо. 1 августа в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна стартовал первый в истории Армянский молодежный форум, в котором принимают участие порядка 600 армян более чем 50 стран мира, а также приглашены 100 спикеров из более чем 15 стран. В этом году Форум проходит под лозунгом <Молодые для молодых>.

Цель форума - предоставить армянской молодежи из диаспоры возможность участвовать в процессе развития Армении, установить связи и расширить возможности, а также побудить их к расширению своей работы и вовлеченности в жизни общин.

Главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян подчеркнул, что форум направлен на повышение взаимного признания и взаимодействия молодежи, постановку комплексных задач, слаженную работу по их решению, поиск возможностей для целенаправленного вклада личного опыта, знаний и способностей.

Известные артисты армянского происхождения Серж Танкян, Роза Линн и всемирно известный теннисист Карен Хачанов также приветствовали молодых людей в видеообращении.

Темы, обсуждаемые на форуме, будут включать вопросы, связанные с ролью молодежи, моделями взаимодействия с молодежью, защитой интересов Армении, национальной безопасностью, отношениями Армения-диаспора, идентичностью, развитием науки и образования, технологическим прогрессом, возможностями на Родине, репатриацией и другими сферами. Мероприятие продлится три дня.

В ходе первого дня форума в форматах главного спикера, TEDx, панельных и синхронных дискуссий выступят с докладами испано-армянский астрофизик, учёный, основатель фестиваля Starmus Гарик Исраелян, президент Всеармянской студенческой ассоциации США Мгер Арутюнян, генеральный директор Армянского фонда науки технологий (FAST) Армен Оруджян,, руководитель молодежных программ диаспоры Армянского благотворительного союза Гаяне Манукян, основатель и руководитель Армянской региональной молодежной ассоциации Санкт-Петербурга Аршак Оганесян, глава общественной организации "Армянская прогрессивная молодежь" Григор Ерицян, юрист-международник Гарник Керконян, председатель Комитета по туризму РА Сисиан Погосян, соучредитель "CyberHUB-AM" Самвел Мартиросян, соучредитель платформы "reArmenia" Геворг Погосян, исследователь Института арменоведения Университета Южной Калифорнии Гегам Мугнецян, кандидат филологических наук Йельского университета Гоар Авагян, программный менеджер Фонда Гранта Динка Атом Шашкал и другие известные специалисты из Армении и диаспоры в области науки, образования, культуры, бизнеса, спорта и связей с общественностью.

Все три дня Армянского молодежного форума будут проходить в интерактивном и инклюзивном формате с панельными сессиями, дискуссиями, встречами, презентациями, семинарами, а также выставками, сетевыми и культурными мероприятиями.

Главный партнер первого Армянского молодежного форума - Fast Bank. Организатором Форума выступил Аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры РА.