Понедельник, 31 Июля 2023 18:35

АрмИнфо.Источники в Баку подтвердили, что Азербайджан отказался от запланированных на 1 августа в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха. В частности, азербайджанское агентство Turan со ссылкой на свои источники сообщает, что власти Азербайджана отказались от встречи.

В сообщении отмечается, что ранее Азербайджан дважды приглашал представителей Арцаха в Баку для <диалога о реинтеграции>, однако Степанакерт отказался. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дальнейших приглашений к переговорам не будет.

Напомним, что глава антикризисного совета при президенте Арцаха Тигран Петросян сегодня заявил, что Баку отказался участвовать в запланированной встрече в Братиславе. "При посредничестве Соединенных Штатов Америки и Евросоюза формат был изменен, и завтра в Братиславе должна была состояться встреча представителей Арцаха и Азербайджана. Это уже не первый день, когда Азербайджан отказывается от встречи без повода", - сказал Петросян.