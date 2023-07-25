Вторник, 25 Июля 2023 12:36

АрмИнфо.Возможные пути решения гуманитарных потребностей арцахских армян активно обсуждались с офисами Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом говорится в ответе МИД на вопрос Радио Свобода.

"С самого первого дня незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора МИД Армении последовательно работает с международными организациями в целях устранения блокирования коридора в рамках их мандатов и оказания гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - говорится в ответе МИД РА.

На уточнение, предпринимает ли Армения какие-либо конкретные шаги по доставке помощи армянам Нагорного Карабаха по воздуху, через продовольственное агентство ООН или российских миротворцев в условиях, когда уже более месяца Азербайджан запрещает транспортировку любых гуманитарных грузов из Армении через Кашатагский коридор и ощущается острая нехватка продовольствия в Арцахе, в МИД в частности отметили: "С ереванским и региональными офисами Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в рамках компетенции последней активно обсуждались возможные пути решения гуманитарных потребностей арцахских армян".

По сообщению ведомства, вопрос обсуждался также в рамках визита в Ереван в апреле регионального директора по странам Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Всемирной Продовольственной программы ООН.

В этом контексте в МИД Армении подчеркивают, что Азербайджан постоянно препятствует въезду агентств ООН и других международных структур в Нагорный Карабах.

"При координации МИД Армении другие ответственные ведомства РА также находятся в непосредственном контакте с руководством Всемирной продовольственной программы. Вышеуказанные работы носят непрерывный характер, и о результатах общественность будет проинформирована в установленном порядке", - говорится в ответе.