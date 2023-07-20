Четверг, 20 Июля 2023 15:52

АрмИнфо.У Азербайджана с каждым днем возрастают требования к Армении. Как говорится, аппетит приходит во время еды.

Как стало известно сегодня из азербайджанских СМИ, правительство Азербайджана официально обратилось к Армении с требованием остановить строительство крупного металлургического завода в Ерасхе Араратской области РА. Соответствующее письмо направлено министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым министру окружающей Армении.

В письме азербайджанская сторона заверяет, работа металлургических заводов признается в качестве вида деятельности, "которая может вызвать значительное негативное трансграничное воздействие".

Дальше больше, выяснилось, что Армения еще и обязана была информировать Азербайджан о строительстве этого завода заблаговременно. Хотя с чего бы это вдруг:

В письме также говорится, что "Азербайджан на начальном этапе требует от Армении проведения обмена информацией и обсуждений о негативном трансграничном влиянии проекта и немедленного прекращения Арменией строительства завода до полного прояснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта", - сообщает азербайджанская сторона.

Соответствующее обращение направлено также исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, далее указано в сообщении Кабинета министров.

Отметим, что завод строится в Ерасхе на американские инвестиции. Азербайджан уже неоднократно обстреливал стоящийся завод. В результате вражеских действий пострадали двое граждан Индии, участвующие в его строительстве.