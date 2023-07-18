Вторник, 18 Июля 2023 20:15

АрмИнфо. Европейская сторона передалa Армении 4 гражданских беспилотника для поддержки усиления разведывательно- наблюдательных возможностей специализированных служб МВД РА в борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в РА.

В дипломатическом представительстве проинформировали, что процесс передачи состоялся 13 июля текущего года при участии посла Франции в РА Анн Луйо и атташе по внутренней безопасности на Южном Кавказе Оливье Лефевр при поддержке делегации Европейского Союза в Армении.

"Дотация оборудования, профинансирована Европейской комиссией (DG NEAR) и Европейским полицейским агентством (EUROPOL), и осуществлена в рамках европейской программы по борьбе с организованной преступностью в регионе Восточного партнерства (включая 6 стран Черного моря). Она включена, в частности, в рамки деятельности по сотрудничеству, осуществляемой Европейской междисциплинарной платформой против преступных угроз (EMPACT) и являющейся ее приоритетом Organised Property Crime (OPC), которая управляется Министерством внутренних дел Франции при поддержке Национальной полиции и Испанской гражданской гвардии", - говорится в сообщении посольства Франции.