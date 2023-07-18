Вторник, 18 Июля 2023 00:50

АрмИнфо. Президент Ре6спублики Арцах Араик Арутюнян в своем сегодняшнем обращении к народу и всему армянскому миру выразил крайнюю озабоченность последствиями осуществляемой властями Азербайджана жесткой блокады Нагорно-Карабахской Республики, вследствие которой в регион перестали поступать даже гуманитарные грузы. По его словам, антигуманные шаги Баку преследуют цель силовым образом сломить свободную волю и право народа на самоопределение и осуществить в Арцахе этническую чистку.

Он вновь отметил, что арцахский народ борется на своей родной земле за достойную жизнь и право на самостоятельную жизнь, которая не может являться предметом торга, а арменоненавистническая системная официальная политика Баку угрожает физическим уничтожением армянского населения Арцаха.

Президент Республики Арцах подчеркнул, что народ республики ожидает, что Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совет безопасности ООН откажутся от политики поощрения и игнорирования агрессивной и преступной политики Азербайджана, а затем выполнят свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и решения Международного суда ООН о разблокировке Лачинского коридора.

Арутюнян призвал мировое армянство приступить к проведению акций протеста по всему миру с тем, чтобы заставить свои правительства противостоять инициированной Азербайджаном гуманитарной катастрофе в Арцахе и выполнению международных обязательств. Международное сообщество должно почувствовать волю армянского народа, его готовность встать на защиту Арцаха.

«Учитывая тяжелейшую ситуацию и грозящую гуманитарную катастрофу, я принял решение обратиться к крайней мере – с этого момента присоединяюсь к сидячей акции протеста на площади Возрождения в Степанакерте. Это мое конституционное и гражданское право, крайний шаг, и в этой ситуации другого эффективного шага я не вижу», - сказал Арутюнян.

По словам главы Арцаха, если в течение одной недели при международной вовлеченности состояние народа Арцаха не вернется хоть в какое-то стабильное русло, ты ему придется прибегнуть к более жестким действиям, как в Арцахе, так и за его пределами.