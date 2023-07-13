Четверг, 13 Июля 2023 17:07

АрмИнфо. Тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"7-месячная блокада Лачинского коридора и тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей.

Дети жителей Нагорного Карабаха: Лео (3 года) и Гита(6 лет) погибли в результате гуманитарного кризиса. Это в 21-м веке. Нельзя с этим мириться", - написал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, опубликовав фото погибших детей.

Напомним, что мать-одиночка из Арцаха, 7 июля, оставив двух малолетних детей дома без присмотра, пешком отправилась в Мартакерт в поисках еду. Из-за блокады и отсутствия транспорта ввиду отсутствия горючего, она отправилась в райцентр пешком. Дети, оставшиеся без попечения дома, проснувшись и не найдя мать, отправились на ее поиски. По дороге, устав они залезли в одну из припаркованных у дороги машин, и задохнулись ней из-за высокой температуры на улице.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.