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АрмИнфо. Тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"7-месячная блокада Лачинского коридора и тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей.
Дети жителей Нагорного Карабаха: Лео (3 года) и Гита(6 лет) погибли в результате гуманитарного кризиса. Это в 21-м веке. Нельзя с этим мириться", - написал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, опубликовав фото погибших детей.
Напомним, что мать-одиночка из Арцаха, 7 июля, оставив двух малолетних детей дома без присмотра, пешком отправилась в Мартакерт в поисках еду. Из-за блокады и отсутствия транспорта ввиду отсутствия горючего, она отправилась в райцентр пешком. Дети, оставшиеся без попечения дома, проснувшись и не найдя мать, отправились на ее поиски. По дороге, устав они залезли в одну из припаркованных у дороги машин, и задохнулись ней из-за высокой температуры на улице.
Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.
|Госминистр Арцаха призвал армянство к всенародному движению во имя спасения Арцаха
|Жанна Андреасян: Для Академического города с учетом международного опыта планируется отдельное правовое регулирование
|Госминистр иностранных дел Германии встретился с Николом Пашиняном
|Президент Арцаха созвал заседание Совета безопасности
|Оппозиционер: Никаких позитивных ожиданий от встречи Мишель-Пашинян-Алиев 15 июля в Брюсселе быть не может - повестка исключительно азербайджанская
|Жанна Андреасян об изменении герба: Мы не отказываемся от своей истории
|Дипломаты из Армении и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Мирзоян: Тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей
|Благодаря содействию МККК приграничное село Нрнадзор Сюникской области РА получил доступ к оросительной воде
|Выборы в Совет старейшин пройдут 17 сентября
|Захарова: Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном
|В Армении будет открыто еще 4 общественных пляжа на берегу Севана
|Правительство до 2026 года сменит модель финансирования театров и концертных залов в Армении
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Секретарь Совбеза РА встретился с директором Нацразведки США
|Глава МИД Армении отправился в Лиссабон
|СМИД ЕС в ходе заседания 26 июня обсудил ситуацию с блокадой Кашатагского коридора и усугубляющийся гумкризис в Арцахе
|Эксперт: Россия утрачивает свою политическую эксклюзивность в армяно- азербайджанском урегулировании
|<Парус надежды> отправляется в плавание: На берегу Севана с 20 июля стартует международный фестиваль авторской песни
|Премьер: <Экологическая> активность Азербайджана продолжается
|Иран предостерегает Россию: Любая незначительная небрежность на Кавказе сделает его местом для вторжения и соперничества
|Госдеп: Армения и Азербайджан на последних переговорах сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными
|Блинкен в разговоре с Алиевым подчеркнул необходимость свободного транзита коммерческого, гуманитарного и частного транспорта через Кашатагский коридор
|Оппозиционер: Страны, взявшие на себя статус посредника, либо игнорируют развернувшуюся вокруг Арцаха катастрофу либо способствуют азербайджанизации НКР
|Пьетро Паролин на встрече с Пашиняном выразил готовность Святого Престола способствовать установлению мира и стабильности в регионе
|Анн Луйо приняла участие в патрулировании границы в направлении Ерасха, проводимой гражданской миссией ЕС в РА
|Секретарь Совбеза РА провел переговоры с замсекретаря по ядерной энергетике Департамента энергетики США
|Враг обстрелял позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа
|МО РФ: Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Арцаха
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
|Генеральный прокурор Армении провела встречу с руководителем отдела по правам человека Гендиректората по правам человека и верховенства права СЕ
|Степанакерт: Срыв гумопераций МККК в сочетании с тотальной блокадой - очередное проявление геноцидальных намерений Азербайджана в отношении народа Арцаха
|Каролин Гегинат: Армения занимает 22 место в мире по уровню загрязнения атмосферного воздуха
|МИД РА: Очередная встреча комиссии по делимитации госграницы прошла на участке границы Тавуш-Газах
|Посольство США выразило обеспокоенность ухудшающейся гумситуацией вокруг Арцаха
|Враг обстрелял позиции ВС Армении в направлении Ишханасара
|Омбудсмен НКР: Международное сообщество ждёт, когда погибнут тысячи людей в Арцахе, чтобы затем лицемерно выразить своё сожаление
|Блинкен прокомментировал свой разговор с Пашиняном
|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась 4-ая встреча Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности
|Французские парламентарии готовят проармянские инициативы
|Армения и Индия обсудили возможности развития межвузовского сотрудничества
|В результате вражеской провокации ранение получил еще один военнослужащий ВС РА
|МИД Армении: В Арцахе растет смертность на фоне азербайджанской блокады
|Никол Пашинян позвонил Шавкату Мирзиёеву
|Секретарь Совбеза РА: Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе состоится раньше запланированного
|Один из выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может выступить в Армении
|Секретарь Совбеза рассказал о целях визита в США, позиции Еревана по процессам вокруг Арцаха, и сотрудничеству с Вашингтоном и Москвой в ядерной сфере
|Вице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Брюно Ретайо: Сегодня под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ Армении
|Армения и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Армен Григорян провел переговоры с Лорой Купер в США
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|В результате вражеской провокации ранен военнослужащий ВС Армении
|Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА Давид Вирабян
|МИД Армении призвал Совбез ООН обеспечить незамедлительное выполнение Азербайджаном решения Международного суда по Кашатагскому коридору
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном
|Акоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокады
|Читать больше
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