Вторник, 11 Июля 2023 17:31

АрмИнфо. В условиях продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана сегодня, 11 июля, Азербайджан вновь заблокировал перевозку Международным Комитетом Красного Креста из Арцаха в Республику Армения больных с серьезными проблемами со здоровьем, а также возвращение тех, кто уже получил надлежащую медпомощь. Об этом говорится в заявлении Минздрава Арцаха.

Согласно ведомству, в этой связи более 186 пациентов ожидают перевода в профессиональные медицинские центры РА для получения неотложной медицинской помощи.

"На данный момент в МЦ "Аревик" находятся на стационарном лечении 33 ребенка, из них 4 - в отделении неонатологии и реанимации.

На стационарном лечении в ЗАО "Республиканский медицинский центр" находятся 102 пациента, 5 пациентов находятся в отделении реанимации, 2 из них в критическом состоянии.

Министерство здравоохранения Арцаха принимает все возможные меры для урегулирования ситуации путем переговоров с Международным комитетом Красного Креста", - говорится в сообщении Министерства.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря текущего года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.