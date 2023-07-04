Вторник, 4 Июля 2023 11:07

АрмИнфо. В США воодушевлены последними обсуждениями между Армений и Турцией. Об этом в интервью общественному телеканалу Армении заявила посол США в РА Кристина Квин, касаясь армяно-турецкой нормализации и открытия границ.

Она напомнила, что обсуждения, переговоры были как на высшем уровне между лидерами двух стран, так и на уровне спецпредставителей, которые свидетельствуют о нормализации отношений.

<США однозначно выступают за нормализацию отношений. Мы считаем, что это принесет серьезную пользу Армении, привнесет стабильность в регион, в отношения между странами>, - сказала она, позитивно оценив поддержку Армении Турции во время землетрясения.

Отметим, что в разных столицах мира прошло несколько раундов переговоров спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. На встречах спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января 2022 года.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

Стороны уже договорились об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, и наладили авиасообщение.