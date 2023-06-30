Пятница, 30 Июня 2023 19:16

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян 30 июня принял делегацию, возглавляемую специальным координатором Офиса по координации санкций Госдепартамента США, послом Джеймсом О'Брайеном. В состав делегации также входил генеральный директор по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, стран сотрудничества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кумар Айер.

Как сообщат пресс-служба МИД РА, в ходе встречи Мнацакан Сафарян и Джеймс О'Брайен обсудили вопросы, связанные с армяно-американским экономическим взаимодействием, выразили удовлетворение динамикой развития армяно-американского диалога.

Собеседники подчеркнули важность регулярных контактов и конструктивного диалога.

Напомним, что ранее пресс-служба Посольства США в Армении сообщала, что специальный координатор Офиса по координации санкций Госдепартамента США, посол Джеймс О'Брайен в ходе визита в Армению 29-30 июня встретится с высокопоставленными лицами Армении, в том числе с премьер-министром и обсудит вопросы сотрудничества в рамках санкций США и выразит признательность Армении за приверженность их обеспечению.

Однако после встречи с армянским премьером, пресс-служба главы кабмина заявила, что были обсуждены региональные и международные процессы, гуманитарный кризис в Арцахе, провокационными и агрессивными действиями Азербайджана на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и армяно-азербайджанской границе, и урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, Ереваном и Анкарой. О сотрудничестве в рамках санкций США ни слова не говорилось.