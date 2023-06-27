Вторник, 27 Июня 2023 17:06

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику оппозиции по поводу непризнания Ереваном независимости Нагорного Карабаха во время 44-дневной войны 2020 года.

27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны депутат фракции <Гражданский договоре> Ваагн Алексанян напомнил замечание вице-президента РПА Армена Ашотяна о том, почему Пашинян не обратился к возможности признания независимости Арцаха в ходе 44-дневной войны. <Это был нашим дипломатическим Искандером>, - сказал Ашотян.

В ответ премьер задал встречный вопрос: <Почему они не признали независимость во время четырехдневной войны в 2016 году? Воспользовались бы Искандером, покончили бы этой истории>.

На вопрос, почему в ходе 44-дневной войны не признали независимость НК, Пашинян ответил: <По очень простой причине. В случае признания войну невозможно было бы остановить даже 9 ноября>.