Вторник, 27 Июня 2023 17:00

АрмИнфо. В переговорном процессе по Нагорному Карабаху было понимание, предположение о том, что миротворцы, размещаемые после подписания принципов разрешения конфликта не должны представлять страны ОБСЕ. Об этом заявил премьер Никол Пашинян заявил 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

<Но это нигде не было четко зафиксировано. Однако подобный контекст присутствовал всегда>, - сказал он.

Он напомнил, что в ходе 44-дневной войны были разговоры о размещении в зоне конфликта миротворцев из скандинавских стран, в частности, из Швеции, что на практике весьма проблематично. <На каком языке будут они общаться с местным населением, каким образом, есть много других вопросов. Вопрос не затрагивается также в российских предложениях, условно называемых <планом Лаврова>, но обсуждения проходили в той логике, что должны быть размещены российские миротворцы>, - указал он.

Вместе с тем, премьер обращает внимание на то, что все это не отменяет возможность того, что, если бы вопрос был бы на повестке Совбеза ООН, орган не мог бы принять решение командировать в зону карабахского конфликта миротворцев какой-либо страны или группы стран