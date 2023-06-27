Вторник, 27 Июня 2023 11:26

АрмИнфо. В 2018-2019 годах первоочередной задачей было разобраться в переговорном процессе со всеми его деталями, проблемами и возможностями. Об этом 27 июня заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос членов парламентской комиссии по расследованию обстоятельства 44-дневной войны в Арцахе осенью 2020 года, о том, почему переговорный процесс не был представлен общественности в деталях в 2018-19 гг.

Премьер назвал вопрос легитимным, отметив, что неоднократно задавал себе этот вопрос. <С другой стороны, а какими были бы последствия и результаты этих заявлений и каким должен был быть следующий шаг после этого заявления, и насколько я сам был в гармонии с этой реальностью?>, - сказал Пашинян.

По его словам, он сам себе задавал часто эти вопросы и думал о том, что последует за этим - война или мир? Потому что это значило бы публично отрыть всю суть текущего переговорного процесса, со всеми внутренними, региональными и международными последствиями, добавил он.

<Со временем я пришел к заключению, что об этом надо говорить, причем именно на заседании Следственной комиссии>, - сказал премьер, указав, что формат комиссии заставляет его говорить прямо, без всяческих маневров и дипломатических формулировок.

Как признался премьер, в 2019 году он называл переговорный процесс на рабочем уровне <военным конвейером>. <Логика такова: дай мне то, что я хочу, мирным путем, иначе я получу то же самое на войне. Это было мое восприятие, и моя задача заключалась в следующем: попытаться понять, какие есть факторы, которые могут остановить конвейер, как его можно остановить, и да, я признаю, что не смог остановить этот конвейер>, - сказал Никол Пашинян.