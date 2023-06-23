Пятница, 23 Июня 2023 16:28

АрмИнфо. Проблемы фэшн-индустрии Армении многочисленны, но основной вызов - это все же нехватка специалистов. Об этом заявил глава Палаты моды и дизайна Армении, дизайнер Ваан Хачтарян, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо в ходе пресс-конференции 23 июня.

При этом он заметил, что речь идет не о дизайнерах, которые стоят на <передовой> индустрии, а именно о смежных профессиях. В этой связи глава Палаты моды и дизайна отметил, что есть острая необходимость в профессиональных PR-специалистах, профессиональных специалистах по продажам, журналистах, которые бы профессионально освещали этот сегмент и др.

<Без этого всего становление фэшн-индустрии, как таковой, невозможно. Даже при наличии очень хороших дизайнеров>, - сказал Хачатрян.

Напомнив, что с 1 по 6 июля в Армении впервые стартует Неделя моды, он подчеркнул, что важно, чтобы в армянской среде мероприятие воспринималось не только как площадка модных показов, выставок, а привлекло внимание молодежи в контексте выбора профессий, которые сегодня очень необходимы для полноценного развития сферы.

Напомним, что Неделя моды (Yerevan Fashion Week) в Ереване пройдет с 1 по 6 июля в культурном центре HayArt (ул. Маштоца, 7а), в рамках которой будут представлены коллекции 20 армянских дизайнеров.

Организатором подобного фееричного события в нашей стране выступила Палата моды и дизайна Армении при финансовой поддержке GIZ, Правительства Великобритании и ряда частных компаний (<Времена Года>, LA BIOSTHETIQUE Paris, Schweppes и ArtLife).

Участников Недели моды ожидают изысканные показы коллекций признанных дизайнеров в модной индустрии, конкурс молодых дизайнеров Fashion Scout Armenia, а также множество других увлекательных мероприятий.

У публики будет возможность посетить выставочные залы, в которых представлено более 50 армянских брендов, принять участие в панельных дискуссиях и полюбоваться уникальными выставками.

Палата Моды и Дизайна планирует сделать это мероприятие ежегодным. В мероприятии примут участие также более 20 престижных международных модных изданий, таких как Vogue Italy, Wear UK, ELLE Italy, Marie Claire Arabia, Lemile Germany, FAULT Magazine, L'Officiel Italy, Fucking Young! и многие другие.

Полное расписание Недели моды можно найти на сайте www.fdc.am .