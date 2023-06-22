Четверг, 22 Июня 2023 16:50

АрмИнфо.Депутат Европарламента из Нидерландов Берт-Ян Рюссен посетил Сюникскую область Армении и воочию ознакомился с азербайджанской блокадой Арцаха. Об этом сообщил посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян, сопровождавший Рюссена в поездке.

"Вместе с Арсеном Торосяном сопроводили голландского депутата Европарламента Берта-Яна Рюссена в Горис и начало Лачинского коридора, где геноцидный режим Алиева удерживает незаконную и садистскую блокаду Арцаха", - написал Балаян в своем микроблоге в Твиттер.

Он также проинформировал, что в Горисе они встретили людей из Арцаха, которые не могут добраться до своих домов. "Они рассказали из первых рук об ужасной гуманитарной ситуации в Арцахе", - отметил Балаян.

Напомним, что единственная дорога, обеспечивающая связь Арцаха с Арменией и внешним миром была частично заблокирована с 12 декабря 2022 года Азербайджаном под надуманным экологическим предлогом. На фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года 23 апреля установил КПП в коридоре. А уже с 15 июня коридор находится под тотальной блокадой. Население Арцаха лишено возможности реализации основополагающих прав человека.