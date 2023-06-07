Среда, 7 Июня 2023 19:08

АрмИнфо. Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации в Закавказье на основе достигнутых договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана. Об этом 7 июня в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Вы уже упомянули про трехстороннюю рабочую группу по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. Можно сказать, что в течение последнего заседания был намечен довольно- таки ощутимый прогресс. Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят", - сказал Пашинян.

Он пояснил, что речь идет о коммуникациях, которые отражены в девятом пункте трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. "Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям", - сказал Пашинян.

Коснулся премьер и российского бизнеса в Армении. <Очень рад, что российский бизнес в Республике Армения чувствует себя хорошо. В прошлом году мы обсуждали, как можно активизировать экономические связи, и многое, о чем мы говорили, уже воплощено в жизнь>, - заявил премьер-министр РА. Он отметил, что наблюдается большая инвестиционная активность. <Взаимный товарооборот растет, и это здорово помогает экономике Армении, у нас очень хорошие показатели экономической активности>, - добавил он.