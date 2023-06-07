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АрмИнфо. Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации в Закавказье на основе достигнутых договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана. Об этом 7 июня в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.
"Вы уже упомянули про трехстороннюю рабочую группу по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. Можно сказать, что в течение последнего заседания был намечен довольно- таки ощутимый прогресс. Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят", - сказал Пашинян.
Он пояснил, что речь идет о коммуникациях, которые отражены в девятом пункте трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. "Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям", - сказал Пашинян.
Коснулся премьер и российского бизнеса в Армении. <Очень рад, что российский бизнес в Республике Армения чувствует себя хорошо. В прошлом году мы обсуждали, как можно активизировать экономические связи, и многое, о чем мы говорили, уже воплощено в жизнь>, - заявил премьер-министр РА. Он отметил, что наблюдается большая инвестиционная активность. <Взаимный товарооборот растет, и это здорово помогает экономике Армении, у нас очень хорошие показатели экономической активности>, - добавил он.
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|Спектакль <Гардения> Ереванского русского драмтеатра покажут на одной из сцен Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова
|Работа по нормализации отношений между Баку и Ереваном идет в рамках трехстороннего формата - МИД России
|Глава СК РА: есть необходимость налаживания тесных партнерских отношений со следственными органами Грузии
|Студенты- дипломники ГИТИСа и Русский театр в Ереване представили <Даму с собачкой>
|Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня - Мишустин
|США придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном - постпред США в ОБСЕ
|В Минске состоится заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ, ожидается и участие секретаря СБ Армении
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|EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре
|Омбудсмен Арцаха: При посредничестве российских миротворцев из Арцаха в Армению было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении
|Армения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфере
|Премьер-министр РА отбыл в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправовета и Совета глав правительств СНГ
|ЮКЖД: Природная стихия нарушила движение поездов по участку в направлении Грузии
|Национальный филармонический оркестр в течение юбилейного года представит творчество Арама Хачатуряна, как по всей Армении, так и за рубежом
|Причиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении стала прослушка их разговоров - СМИ
|Министр: МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливости
|Баку и Ереван находятся на пороге мира - глава МИД Азербайджана
|Генрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФА
|Мирзоян и Хоган обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
|Сергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторами
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|В Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом - прогноз синоптиков
|Посол Армении: Незаконные шаги Азербайджана по блокировке Лачинского коридора обостряют региональную ситуацию и создают почву для новой агрессии
|Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз
|Зампред РПА: Предыдущий и нынешний армяно-турецкие процессы имеют ряд принципиальных, судьбоносных, нравственных отличий
|Губернатор Тавуша: под контролем Азербайджана находятся армянские анклавы площадью в 950 гектаров
|Губернатор Сюника: Азербайджан должен уйти с нашей территории, это однозначная позиция
|Сила сдерживания Ирана является точкой стабильной безопасности и мира для стран региона - Раиси
|Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратура
|Год будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водой
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" раскритиковал арцахские власти
|Пашинян представил Клаару подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов
|Вражеские силы обстреляли технику ВС Армении
|В Минобороны Армении и Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Экс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступления
|Спецпредставитель Евросоюза прибыл на переговоры в Ереван
|В Госдепе США не обладают информацией о дате предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Азербайджанский омбудсмен встретилась с армянскими военными, похищенными вражеской стороной с территории Армении
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Ереванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне Мартиросян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Отношения Тегерана и Баку продолжают ухудшаться
|Театр оперы и балета им.А. Спендиаряна представит балетные произведения Арама Хачатуряна в течение трех дней в парке ТУМО
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Ереван ожидает от союзников по ОДКБ минимальной реакции на действия Азербайджана - МИД РА
|Страхование при ипотеке: защита от рисков и другие преимущества
|Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
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|Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
|МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
|Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
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