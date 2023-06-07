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 Среда, 7 Июня 2023 15:36
Александр Аванесов

EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре

EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре

АрмИнфо.В ближайшие месяцы гражданская наблюдательная миссия Европейского Союза (EUMA) планирует  открыть три дополнительных оперативных пункта -  в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Армении.

В сообщении подчеркивается, что 1 июня глава миссии ЕС Маркус Риттер вместе с  главой делегации ЕС в Армении Андреа Викторин встретились в Мартуни с рабочей группой EUMA. Риттер представил мандат и деятельность миссии и проинформировал о событиях в области безопасности на местах на основе наблюдений представителей миссии. Он отметил, что за первые три месяца было осуществлено  в общей сложности более 300 наблюдений из оперативных центров в Горисе, Джермуке и Мартуни. Каждую неделю наблюдатели преодолевают более 3800 км.  <Миссия стартовала с беспрецедентной скоростью. В ближайшие месяцы миссия планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и Ехегнадзоре, постепенно выходя в ближайшее время на полную готовность. Наша цель - внести свой вклад в стабилизацию безопасности приграничных регионов. И, по мнению многих армянских официальных лиц, EUMA способствовала определенной стабилизации ситуации. Однако ситуация остается нестабильной>, - сказал Риттер.

Добавим, что миссия гражданских наблюдателей ЕС в Армении начала свою работу в феврале сроком на два года. Она осуществляет мониторинг нарушений на армяно- азербайджанской границе

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