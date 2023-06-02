Пятница, 2 Июня 2023 11:46

АрмИнфо.Второй раунд переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана начнется 12 июня в Вашингтоне, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Молдовы, коснувшись пятисторонней встречи с участием главы Евросовета, лидеров Франции, Германии и Азербайджана (посвященной армяно-азербайджанским переговорам).

Кроме того, 2 июня в Москве состоится встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций.

Пашинян также подтвердил встречу с Алиевым в Брюсселе 21 июля и приглашение на пятистороннюю встречу в Гранаде 5 октября.

Напомним, что 1 июня в 18:00 по ереванскому времени в Кишиневе прошла трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая продлилась 10 минут. Затем к ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Встреча продлилась около 1,5 часа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, работ по обеспечению безопасности делимитации и демаркации границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а также связанные с пленными, пропавшими без вести и другие гуманитарные вопросы.