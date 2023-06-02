Пятница, 2 Июня 2023 11:02

АрмИнфо.Можно ли считать литературой пресованные словесно фотокадры? Когда на каждой странице находишь яркие снимки пейзажей, портретов, череду игр света с тенью, крупные ракурсы, панорамные виды, мастерски запечатленные всего одним щелчком фотоаппарата? По мнению молодой писательницы Шушаник Асатрян, подобное письмо, или так скажем, зримая литература, возможно, в будущем станет предметом изучения литературных критиков, литературоведов, как отдельный литературный стиль.

Последовав примеру любимого писателя - фотографа Хулио Кортасара (аргентинский писатель, поэт, 1914-1984 - Ред.), которого можно считать одним из ярких представителей данного стиля, фотограф, бывший журналист Шушаник Асатрян приняла решение издать книгу своих рассказов, которые писала на протяжении нескольких лет параллельно с профессиональным занятием фотографией.

Её книга была представлена в рамках традиционного, и уже ставшего международным, Ереванского книжного фестиваля.

Названием для первой работы Асатрян послужило заглавье одного из рассказов, вошедшего в сборник - "За ладонью" (Ափից ներս). Интересно, что это самый короткий рассказ в книге, в центре которого человек с его судьбой, ценностями и псевдоценностями, идеалами и псевдоидеалами.

Тем не менее, в беседе с корреспондентом АрмИнфо, Шушаник Асатрян призналась, что не считает человека высшей ценностью, а скорее приравнивает его ко всем другим элементам природы.

"Я думаю, что человек ничем не лучше дерева, муравья, птицы и т.д.. Мы все равны. Если привычно считать, что человек существо созидающее, способное создать нечто из чего-то, то подобным образом может поступить, к примеру, птица, которая вьет для себя и своих птенцов гнездо. Каждый уникален, умен по своей природе , по своему функционалу", - сказала молодой автор.

В целом, она отметила, что ее рассказы краткие, сродни фотощелчкам: "увидел - запечатлил - и пошел дальше", где в одном из главных кадров поступки человека, попадающего в различные ситуации.

Говоря о названии книги, автор подчеркнула, что здесь имела место быть игра слова. "Почему я выбрала именно это название? Потому что именно в руках человека его судьба, по его ладони можно прочесть его судьбу. Ну и слово "ладонь" в армянском языке имеет еще одно значение

- "берег". Ведь в книге я часто веду своих героев разными дорогами, от одного берега к другому", - рассказала Асатрян.

При этом она подчеркнула, что, как в жизни, так и в литературе нетерпима к чему-то ложному, искусственному. "Мне не нравится, когда люди пишут о том, о чем не имеют представления. Я пишу то, что вижу, чувствую, проживаю. Например, я бы никогда не стала писать о горе, если бы никогда на неё не взбиралась", - отметила литератор.

Примечательно, что рассказы, вошедшие в сборник "За ладонью", Асатрян писала с 19 лет на протяжении 7 лет , не думая о том, что когда-нибудь последние выльются в литературное слово. Лишь одно произведение (рассказ "Амо" - Ред.) молодой автор готова была опубликовать когда-нибудь, когда настанет нужное время. Но слова, оценка и вера авторитетных людей, в том числе литературоведов, стали толчком для подобного серьезного шага. Шушаник признается, что перечитывая сегодня рассказ "Амо" мысленно себя благодарит за то, что когда-то смогла написать нечто, что послужило для неё основой продолжить творить в литературном поле.

На вопрос "кем себя больше ощущаете фотографом или писателем", Асатрян отметила: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой".

Отметим, что книга "За ладонью" вышла тиражем в 300 экземпляров и состоит из 13 рассказов. Редактором работы стала главный редактор издательства "Граниш" Асмик Акопян.

Финансовое содействие в издании книги в рамках программ корпоративной социальной ответственности оказала компания EasyPay.