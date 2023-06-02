Пятница, 2 Июня 2023 10:58

АрмИнфо. Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все взятые на себя обязательства, в частности, как можно скорее освободить военнопленных. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам пятисторонней встречи, прошедшей накануне в Кишиневе.

В заявлении, в частности, отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 июня, в рамках II саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Кишиневе, встретились с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент Азербайджана и премьер­министр Армении подтвердили достигнутую в Праге 6 октября 2022 года приверженность Алма- Атинской декларации о признании границ. Они подтвердили, что взаимно признают территориальную целостность друг друга. Они также подчеркнули важность миссии наблюдателей Евросоюза во благо Армении. В завершение стороны подчеркнули важность внедрения механизма защиты прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха.

В заявлении также говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал воздерживаться от любой враждебной риторики, и подчеркнул важность продолжения усилий по восстановлению мира во благо всех народов региона.