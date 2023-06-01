Четверг, 1 Июня 2023 22:37

АрмИнфо.В Кишиневе завершилась пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В 18:00 по ереванскому времени в Кишиневе началась трехсторонняя встреча с участием Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева, которая продлилась 10 минут. Затем к ним присоединились Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Встреча продлилась около 1,5 часа. Подробности встречи пока не сообщаются.

Встреча проходила в рамках II саммита Европейского политического сообщества

Ранее сегодня на брифинге с журналистами президент Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что на пятисторонней встрече Армения и Азербайджан подтвердят общую политическую волю к урегулированию отношений.

Пятисторонние переговоры в Кишиневе - уже третья встреча с участием Алиева и Пашиняна с мая. Ранее они встречались 14 мая в Брюсселе при участии главы Евросовета. После этого состоялась встреча азербайджанского и армянского лидеров 25 мая в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина.