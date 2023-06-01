Четверг, 1 Июня 2023 12:19

АрмИнфо.Свободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана. Об этом говорится в заявлении армянской общины Ванкувера, которое распространила посредством Facebook организация <Группа альтернативных проектов Армении>.

Согласно заявлению, армянская община Ванкувера придает большое значение процессу консолидации, который начинается в армянском мире

вокруг Арцаха. <В условиях блокады и под угрозой насильственного подчинения мы, армяне мира, обязаны выступить с противоположными идеями, которые будут направлены на сохранение мирного существования безопасного армянского Арцаха.

Впереди огромный объем работы, которую мы должны выполнить всеми силами>, - отмечают авторы документа, которые напоминают, что Республика Арцах (Нагорный Карабах) уже более 160 дней находится в полной блокаде. <В результате геноцидных шагов Азербайджана, молчаливого согласия международного сообщества и преступного бездействия нынешнего правительства Армении незаконно нарушены права 120 тысяч арцахских армян, в том числе 30 тысяч детей. Никол Пашинян, занимающий пост премьер-министра РА, и его партия <Гражданский договор> спокойно заявляет, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в 86,6 тыс кв. км, в том числе, и Нагорный Карабах. Более того, Пашинян открыто говорит о азербайджанской собственности армянских сел, расположенных на территории РА, и выражает готовность уступить эти важные стратегические приграничные населенные пункты врагу. Это не что иное, как поставить под угрозу связь Армении с Ираном и Грузией, в результате чего Армения окажется в блокаде с необратимыми последствиями для армян и полностью лишит нас, армян, возможности благополучно жить на своей исторической родине>, - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что отчуждение Арцаха противоречит основополагающим положениям Декларации о независимости Армении и Конституции. 22 мая Национальное Собрание Арцаха выразило от имени арцахских армян в связи с неприемлемыми заявлениями премьер-министра РА выразило свой протест и подтвердило непоколебимую волю арцахских армян жить на земле своих предков, защищать свою святую родину.

<Армянская община Ванкувера решительно осуждает любые попытки Никола Пашиняна присоединить Арцах к Азербайджану. В частности, ожидаем от нынешних властей Армении и Никола Пашиняна немедленного прекращения антинациональной деятельности, угрожающей существованию Арцаха, Армении и всего армянского народа. Очевидно, что его правительство не в состоянии найти проармянские решения арцахского конфликта, он провалил переговоры и ведет два наших армянских государства по разрушительному пути. Никол Пашинян не имеет права принимать личные решения за нашу Родину в этот судьбоносный момент, потому что армяне всего мира против капитуляции Арцаха и Армении и безоговорочно поддерживают право Арцаха на свободное самоопределение. Никол Пашинян и любой другой чиновник, осмеливающийся предпринять шаги против свободного Арцаха, должен понимать, что уйти от ответственности будет невозможно. Всякая антиконституционная и антиармянская деятельность должна быть прекращена. Армянская община Ванкувера призывает армянские общины всего мира присоединиться к этому заявлению и четко выразить свою позицию и действий нынешнего лидера Армении. Арцах никогда не был и не может быть под властью Азербайджана>, - отмечается в заявлении.