Среда, 31 Мая 2023 22:15

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека в ответ на обращение Армении потребовал от Азербайджана до 6 июня сего года предоставить информацию о похищении двоих армянских военнослужащих - находятся ли они в Азербайджане в статусе военнопленных или ином статусе.

Как сообщили в Офисе представителя по международным правовым вопросам, в случае положительного ответа Азербайджана суд потребовал предоставления сведений об условиях содержания военнослужащих, состоянии их здоровья и медицинских осмотрах.

<Если ответ на это вопрос положительный, то Европейский суд по правам человека требует предоставить информацию об условиях содержания военнослужащих и медицинских обследованиях>, - говорится в сообщении Офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

Напомним, что 26 мая с 19:00 была потеряна связь с двумя военнослужащими ВС РА (Арутюн Овакимян и Карен Казарян), поставляющими продукты питания на боевые позиции. 26 мая автомобиль тылового снабжения, эксплуатируемый двумя военнослужащими ВС Армении, груженый продовольствием и водой, предназначенным для боевых постов был обнаружен на межпозиционной дороге. Уже 27 мая в Азербайджане успели обвинить пропавших накануне армянских военнослужащих в терроризме, контрабанде, осуществленной группой лиц по предварительному сговору, возбуждении национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, незаконной перевозке оружия и незаконном пересечении государственной границы.

28 мая, в связи с похищением двух армянских военнослужащих, доставлявших продовольствие на боевые позиции, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер.