Среда, 31 Мая 2023 12:50

АрмИнфо.После украинских событий поле маневра для Армении и всех остальных сужается. Такого мнения придерживается премьер- министр РА Никол Пашинян.

31 мая на полях армянского форума демократии Пашинян напомнил, что после того, как 10 мая 2021 года он объявил об отставке с поста главы правительства для проведения досрочных выборов, и парламент был распущен, 12 мая произошло вторжение азербайджанских ВС на участке Сотк-Хознавар. <Реакция со стороны ОДКБ была <нулевая>, - заявил он, отметив также об аресте ряда высокопоставленных армянских военных, из-за того, что <не предприняли никаких действий для защиты суверенной территории РА>.

<И понимаете, у них нет никакого объяснения. Всему же должно быть объяснение. И если бы наши действия были <линейными>, то в 2021 году мы бы потеряли не только демократию, но и государство. И в этом нет никакого преувеличения>, - отметил он.

По его словам, когда начались украинские события, Армения пыталась занять в определенной мере сбалансированную позицию, в том числе в ходе различных голосований на международных площадках. Подобная позиция встречалась с удовлетворением со стороны всех партнеров.

<Очевидно, что с течением времени поле маневра для Армении и всех остальных сужается. Это очень серьезный вызов и проблема для всех, особенно для Армении с учетом ее уязвимости>, - заключил премьер.