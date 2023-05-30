Вторник, 30 Мая 2023 12:38

АрмИнфо.По факту похищения двух армянских военнослужащих, доставлявших продовольствие на боевые позиции, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применить промежуточную меру.

<28 мая, в связи с похищением двух армянских военнослужащих, доставлявших продовольствие на боевые позиции, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер. Суд ждет ответа Азербайджана. На данный момент подтверждено, что военнослужащие находятся в Баку, и мы надеемся в ближайшие дни получить ответ>, - сказали в офисе представителя по международным правовым вопросам.

Напомним, что 26 мая с 19:00 была потеряна связь с двумя военнослужащими ВС РА (Арутюн Овакимян и Карен Казарян), поставляющими продукты питания на боевые позиции. Сегодня ранее в МО Армении сообщили, что на межпозиционной дороге обнаружен разыскиваемый с 19:00 26 мая автомобиль тылового снабжения, эксплуатируемый двумя военнослужащими ВС Армении, груженый продовольствием и водой, предназначенным для боевых постов. Отмечалось, что распространенное пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, является абсолютной ложью и дезинформацией: у армянской стороны достаточно доказательств для опровержения этого, которые будут представлены международным партнерам. <Ведется масштабная работа по выяснению обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих>, - заявили в армянском оборонном ведомстве.

Уже 27 мая в Азербайджане успели обвинить пропавших накануне армянских военнослужащих в терроризме, контрабанде, осуществленной

группой лиц по предварительному сговору, возбуждении национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, незаконной перевозке оружия и незаконном пересечении государственной границы