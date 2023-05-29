Понедельник, 29 Мая 2023 10:39

АрмИнфо. Российская Федерация планирует открыть свое консульство в Сюникской области Армении, которая граничит с Азербайджаном и Ираном. Согласно сообщению новостного портала Alpha News, об этом в ходе армяно-российского экспертного круглого стола в Москве рассказал заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД РФ Сергей Пальтов.

<Решено пойти по упрощенному пути, а не проходить в процессе создания диппредставительства длительные государственные процедуры. Дипломат сообщил, что открытие Россией консульства в Сюнике было одобрено армянской стороной в ходе двусторонней встречи президента РФ и премьер- министра Армении, которая прошла 25 мая в Москве>, - заявил Пальтов.

Представитель МИД РФ отметил, что решено направить в Сюникскую область дипломатов. Им предстоит начать работать и внести "свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы, но и в безопасность этого стратегически важного региона Армении".