Четверг, 25 Мая 2023 21:38

АрмИнфо.<Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении>: С подобной <маленькой репликой> выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве.

Отметим, что в своем выступлении Ильхам Алиев в контексте экономического взаимодействия упомянул про т.н. <Зангезурский коридор>.

<Это используется в рамках выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления 2020 года. В этом заявлении говорится только об одном коридоре - и это Лачинский коридор, который должен быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана.

С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республике Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Армении - мы называем это <Армянским перекрестком>. Мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят>, - указал армянский премьер.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заметил, что президент Алиев говорил о создании условий в связи с признанием соответствующих границ, подтвержденных соглашениями от 1991 года. <Эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, что Армения тоже в этом отношении думает положительно. Мы сегодня на трехсторонней встрече могли бы все это и обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, да и всего региона>, - отметил он, выразив надежду обсудить все это позднее, на предстоящей трехсторонней встрече, в деталях.

Президент Алиев, в свою очередь, решил ответить, по его словам, на прозвучавшее обвинение относительно наличия у Баку территориальных претензий к Армении, заявив, что <таких претензий не имеется>. <Надо очень хорошо постараться или иметь бурную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова коридор, который я использовал, точно также я использовал это и применительно к коридору <Север-Юг>, коридору <Восток-Запад>. Название коридор никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин>, - сказал он.

Он заявил, что есть возможности для выхода на мирное соглашение. <Тем более, принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана>, - добавил он.

На это вновь отреагировал премьер Армении, сказав, что люди, знакомые с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., знают, что в тексте есть всего один случай использования слова <коридор>, и в этом контексте это слово имеет особое значение.

<И это Лачинский коридор, который должен быть под контролем России и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Но к сожалению, незаконно, в присутствии российских миротворцев, Азербайджан заблокировал этот коридор>, - сказал он.

Вместе с тем, Пашинян подтвердил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности и на этой основе <довольно хорошо> продвигаются в процессе урегулировании отношений.

Он также выразил надежду, что в рамках международного механизма в скором времени начнется конструктивный диалог Степанакерта и Баку о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

В ответ азербайджанский лидер заявил, что <опять прозвучали обвинения> в то время, как в его словах никаких обвинений не было, в связи с чем <он не может оставить это без ответа>.

<Азербайджан никакой коридор не заблокировал, а что касается дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Армений и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет>, - отметил он, призвав не использовать трибуну для <необоснованных обвинений>.

Что же касается т.н. Зангезурского коридора, то, по словам Алиева, он в своем выступлении заявил, что <Азербайджан инициировал его создание>. <Это наше право - инициировать все, что угодно, что считаем правильным, легитимным, разумным и то, что поддерживается в том числе РФ и другими вовлеченными в процесс сторонами>, - отметил он.

Премьер-министр Армении в ответ заявил, что ему было <очень интересно узнать, что Россия поддерживает этот проект>. <Честно говоря я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. Вы сказали <Лачинская дорога>. Согласно трехстороннему заявлению, <Лачинской дороги> не существует. Существует Лачинский коридор, который согласно документу, подписанному нами втроем, должен быть под контролем российских миротворческих сил. Никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля>, - указал Пашинян.

Все, что там творится, по его словам, это прямое нарушение трехстороннего заявления. <Вы сказали, что коридор открыт, мы этого не видим. Мы так не считаем, поэтому считаем важной отправку международной миссии в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Миссия оценила бы гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Там с декабря месяца (2022 года -ред.) имеем гуманитарный кризис, поскольку из-за закрытия Лачинского коридора поставки необходимых продуктов, продовольствия затруднены, создаются барьеры для этого.

Азербайджаном перекрыта также подача газа и электроэнергии в Нагорный Карабах. Владимир Владимирович, вы об этом очень хорошо знаете, поскольку мы неоднократно об этом говорили>, - заявил Никол Пашинян.

<Коллеги высказали свою позицию, сформулировали, для них это важно. В завершение этой части хочу сказать вот что - мне кажется, что терминология, о которой, мы с вами очень хорошо знаем, другим словом называется <юридическая техника>, <коридор>, <дорога>, прочее, прочее

- это важно, но гораздо важнее то, о чем, что вы сейчас сказали - что по принципиальным вопросам - вопросам территориальной целостности есть договоренность, тоже принципиального характера. Это действительно база для того, чтобы договориться по вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение>, - заявил президент РФ, таким образом завершив полемику и заверив, что все собравшиеся заинтересованы в том, чтобы стороны встали <на путь конструктивного развития>.