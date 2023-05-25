Четверг, 25 Мая 2023 15:58

АрмИнфо.Армения стала главным бенефициаром взаимодействия внутри Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин 25 мая на заседании высшего экономического совета ЕАЭС, проходящем в Москве.

По словам президента РФ, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно.

Перед заседанием, отметил Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заметил, что главным бенефициаром сотрудничества является Армения, где сейчас фиксируется самый высокий среди стран ЕАЭС темп роста экономики - более 12%.

<За прошлый год, если не ошибаюсь, 12,6%, а с начала года - 12,1%>, - подтвердил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

<Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная>, - сказал на это Путин.

Россия, отметил он, высоко ценит тесное партнерство со всеми членами евразийского интеграционного объединения, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов стран.