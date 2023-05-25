Четверг, 25 Мая 2023 12:54

АрмИнфо.Глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, Запад всячески пытается нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую армию.

"Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - заявил министр на заседании Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

По его мнению, Запад намерен вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не "обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе".

"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - отметил Шойгу.