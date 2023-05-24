Среда, 24 Мая 2023 17:48

АрмИнфо.. Вопрос с анклавами еще не решен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 мая в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя свое же заявление от 22 мая о том, что территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя также так называемые анклавы.

По словам Пашиняна, тема анклавов на политическом уровне присутствовала всегда. <В опубликованном документе об обмене территориями 1999 года 4 или 5 статья посвящена анклавам>, - сказал он.

Вопрос, как считает премьер, необходимо рассмотреть как в политической, так и правовой плоскости. <В политической плоскости в Мюнхене и Брюсселе был разговор о том, признаем ли мы наличие анклавов, то есть наличие Арцвашена, который принадлежит, принадлежал Армении, и анклавы, которые сейчас находятся на территории РА, которые принадлежали Азербайджану. Да, на политическом уровне мы это признаем, при этом в правовом поле остаются ряд вопросов, минимум в отношении ряда анклавов>, - указал он.

После того, как фиксируем, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в 29,8 тыс кв.км и 86,6 тыс кв.к. соответственно, встает вопрос об анклавах, подчеркивает Пашинян.

При этом, как отметил глава кабмина РА, как только де-юре будет утверждаться статус анклавов, появятся несколько вариантов решения вопроса. Так, возможно после подписания мирного соглашения анклавы останутся в составе той страны, на территории которой они находятся, либо состоится обмен территориями, оставшиеся <по ту линии> делимитированной границы - с точностью до километра.

<Пока никаких решений не принято. Ведутся обсуждения>, - заявил премьер, заметив, что есть многочисленные тонкости, но и огромное поле для маневров. <Пока еще ничего не решено, есть мысли, различные идеи, ни один из них не отвергнут>, - заключил Никол Пашинян.

Азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки). Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны. Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку.

Многие армянские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях обмена анклавами между Арменией и Азербайджаном. Отмечалось, что при передаче анклавов у нас возникнут серьезные проблемы с межгосударственными дорогами. В частности, речь идет об одном анклаве в Араратской области (Тигранашен), где проходит межгосударственная трасса М2, связывающая юг и север страны и Армению с Ираном, и двух в Тавушской области. Аналогичная ситуация на северо-востоке, в Тавушской области на очень тяжелом извилистом участке с двумя бывшими анклавами. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен.

Тем временем Арцвашен по своей площади немного уступает суммарной территории трех указанных анклавов, но не занимает никакую стратегическую территорию, наоборот, полностью окружен азербайджанской территорией.