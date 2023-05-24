Среда, 24 Мая 2023 17:28

АрмИнфо. В Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер-министра РА по части ухода ОДКБ из Армении.

Так, 24 мая в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать слова премьер-министра РА Никола Пашиняна, что ОДКБ ушла или уходит из Армении, в частности сказала: "Я технически не очень понимаю, как все это там представляется, и мы неоднократно об этом говорили.

Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все-таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении. Еще раз, мы об этом говорили. Не очень даже понятно о чем идет речь".

Отметим, что 22 мая в ходе пресс-конференции премьер РА заявил, что Армения пока не приняла решения на счет участия в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии, так как у Еревана сложилось впечатление, что организация "уходит из Армении". По его словам, если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из РА.