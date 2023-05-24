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АрмИнфо. Россия использует все имеющиеся инструменты для успокоения ситуации и "на земле", и в политическом плане. Ведутся переговоры на всех уровнях. Об этом 24 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос, рассматривает ли российская сторона сценарий ухода из Армении.
Она отметила, что Москва рассматривает на данный момент ситуацию "на земле" в качестве тех посреднических функций, которые есть у страны.
"Прошли встрече на уровне глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России. Эти контакты продолжаются на всех уровнях. И именно это является предметом нашей конкретной работы, причем по целому ряду направлений и ведомств, учитывая, что там находятся российские миротворцы и т.д.", - сказала она.
По словам Захаровой, то же самое она может сказать и по части ОДКБ. "Рассматриваем деятельность этой организации как эффективную, и зарекомендовавшей себя на самом высоком уровне. У каждой страны есть свои права и возможности оценивать. Мы оцениваем это так", - подчеркнула представитель МИД РФ.
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|В парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозиции
|Захарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита
|Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
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|Президент РФ примет участие в пленарном заседании ЕЭФ
|Сборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалями
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|На озере Севан в Армении появится подразделение водного патруля
|Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам
|Спецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в Ереване
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|Татоян о передаче "анклавов": Если кто-то не представляет, что будет с Арменией, то пусть просто посмотрит на Арцах сегодня
|Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с обращением к народу и международному сообществу
|Секретарь Совбеза Армении и госминистр по вопросам Европы Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
|В Армении дан старт сбору подписей для проведения референдума по криминализации отказа от Арцаха
|Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
|Министры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасности
|Армянские национальные комитеты Южной Америки, Франции и Греции осудили высказывания Пашиняна
|Депутат от партии власти: мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Армении
|Пашинян и министр по делам Европы Соединенного Королевства обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Пашинян и спецпредставитель Генсека НАТО обсудили партнерство Армения-НАТО
|Фронт безопасности и развития Арцаха: Пашинян упорно продолжает преступный план по сдаче НКР и уничтожению армянской государственности
|Председатель ПА ОБСЕ на встрече с президентом Азербайджана поинтересовалась мирной повесткой между Ереваном и Баку
|Киликийский Католикосат: Справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе
|Мирзоян и Коломина обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
|Левон Зурабян: Армения подписала Алма-Атинскую декларацию с 10 оговорками и признала территориальную целостность Азербайджана без Нагорного Карабаха
|Осканян: Главная причина нынешней ситуации в Армении и Арцахе - военно- политические и дипломатические провалы Пашиняна
|Роберт Кочарян: Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу
|Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет 10 июня в поселке Хот Сюникской области
|Оппозиционер: каждый армянин должен принять для себя решение, на какой стороне он находится
|По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта
|В Армении зарплата следователей повысится почти вдвое
|Правительство РА предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу
|Глава КГД Армении сообщил о ввозе в страну сильнейшего наркотического средства в беспрецедентном объеме
|Оппозиционер: призываем все здоровые силы объединить усилия для отстранения нынешних правителей Армении от власти
|Выполняющие политический заказ следователи должны знать, что завтра-послезавтра будут обслуживать семьи турков - оппозиционер
|Спикер НС РА: я полностью разделяю заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции
|Экс-глава ереванского района Нор-Норк продал территорию парка своей жене
|Постпредство НКР во Франции: Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение
|Глава САР: Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивая каждого армянина
|Давид Бабаян: Тот, кто хочет впихнуть Арцах в состав Азербайджана, впихивает Арцах в крематорий
|Секретарь Совбеза Армении и представители Пентагона обсудили сотрудничество в сфере безопасности
|Серж Саркисян призвал народ к единству на фоне бедствия, нависшего над армянским народом
|Арцах не принял и не примет те подходы, представленные Николом Пашиняном - экс- президенты НКР
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