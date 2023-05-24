Среда, 24 Мая 2023 15:11

АрмИнфо. Россия использует все имеющиеся инструменты для успокоения ситуации и "на земле", и в политическом плане. Ведутся переговоры на всех уровнях. Об этом 24 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос, рассматривает ли российская сторона сценарий ухода из Армении.

Она отметила, что Москва рассматривает на данный момент ситуацию "на земле" в качестве тех посреднических функций, которые есть у страны.

"Прошли встрече на уровне глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России. Эти контакты продолжаются на всех уровнях. И именно это является предметом нашей конкретной работы, причем по целому ряду направлений и ведомств, учитывая, что там находятся российские миротворцы и т.д.", - сказала она.

По словам Захаровой, то же самое она может сказать и по части ОДКБ. "Рассматриваем деятельность этой организации как эффективную, и зарекомендовавшей себя на самом высоком уровне. У каждой страны есть свои права и возможности оценивать. Мы оцениваем это так", - подчеркнула представитель МИД РФ.