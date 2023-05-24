Среда, 24 Мая 2023 14:50

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении. Как передает ТАСС, об этом сообщила координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги.

<Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и в других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости>, - отметила Лонги.

Она добавила, что в ряде стран, включая Армению, США оценивают возможность создания малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР.

Других делателей проекта Лонги не привела.

Напомним, что ранее в Армении обсуждалась возможность строительства нескольких малых модульных атомных реакторов мощностью в 50-60 МВт. Причем, рассматривалась даже возможность их строительства в нескольких регионах страны. Однако одной из самых главных проблем в данном направлении является отсутствие навыков управления этими реакторами со стороны армянских атомщиков. Ранее советник генерального директора Армянской АЭС Гера Севикян сообщал АрмИнфо, что принято принципиальное решение о строительстве в стране нового блока с использованием российского реактора ТОИ мощностью в 1200 МВт. Но, как отмечал впоследствии министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, строительство блока подобной мощности чревато проблемами, поскольку мощности всей энергетической системы Армении составляют все те же 1200 МВт. <До сентября 2023 года мы должны принять решение о типе реактора>, - подчеркивал министр