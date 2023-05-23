Вторник, 23 Мая 2023 16:26

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили вопросы, касающиеся партнерства и сотрудничества Армения- НАТО.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники также коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечения безопасности и стабильности границы.

Они затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в частности, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в связи с незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского (Бердзорского) коридора, внедрение механизмов международного диалога между Баку и Степанакертом и другие вопросы.

Напомним, что накануне в ходе пресс-конференции, коснувшись отношений Армения- ОДКБ, Пашинян не исключил возможности выхода РА из Организации, заявив, что <по восприятию армянской стороны сама организация уходит из РА>. <Не исключаю, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышла из Армении. То есть в этом случае ничего не дающий статус участника де-юре ОДКБ всего лишь будет мешать нам обсуждать повестку безопасности с другими странами. Вы думаете Армения не получала другие предложения, или возможности в сфере приобретения вооружения из других стран? Конечно имела такую возможность, но закрытость этих возможностей в основном объяснялась членством Армении в ОДКБ. Нам говорили: вы член ОДКБ, что с вами обсуждать?>, - сказал премьер.