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|Оппозиционер: призываем все здоровые силы объединить усилия для отстранения нынешних правителей Армении от власти
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|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
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|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
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|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
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|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
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АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили вопросы, касающиеся партнерства и сотрудничества Армения- НАТО.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники также коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечения безопасности и стабильности границы.
Они затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в частности, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в связи с незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского (Бердзорского) коридора, внедрение механизмов международного диалога между Баку и Степанакертом и другие вопросы.
Напомним, что накануне в ходе пресс-конференции, коснувшись отношений Армения- ОДКБ, Пашинян не исключил возможности выхода РА из Организации, заявив, что <по восприятию армянской стороны сама организация уходит из РА>. <Не исключаю, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышла из Армении. То есть в этом случае ничего не дающий статус участника де-юре ОДКБ всего лишь будет мешать нам обсуждать повестку безопасности с другими странами. Вы думаете Армения не получала другие предложения, или возможности в сфере приобретения вооружения из других стран? Конечно имела такую возможность, но закрытость этих возможностей в основном объяснялась членством Армении в ОДКБ. Нам говорили: вы член ОДКБ, что с вами обсуждать?>, - сказал премьер.
|Министры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасности
|Армянские национальные комитеты Южной Америки, Франции и Греции осудили высказывания Пашиняна
|Депутат от партии власти: мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Армении
|Пашинян и министр по делам Европы Соединенного Королевства обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Пашинян и спецпредставитель Генсека НАТО обсудили партнерство Армения-НАТО
|Фронт безопасности и развития Арцаха: Пашинян упорно продолжает преступный план по сдаче НКР и уничтожению армянской государственности
|Председатель ПА ОБСЕ на встрече с президентом Азербайджана поинтересовалась мирной повесткой между Ереваном и Баку
|Киликийский Католикосат: Справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе
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|Левон Зурабян: Армения подписала Алма-Атинскую декларацию с 10 оговорками и признала территориальную целостность Азербайджана без Нагорного Карабаха
|Осканян: Главная причина нынешней ситуации в Армении и Арцахе - военно- политические и дипломатические провалы Пашиняна
|Роберт Кочарян: Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу
|Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет 10 июня в поселке Хот Сюникской области
|Оппозиционер: каждый армянин должен принять для себя решение, на какой стороне он находится
|По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта
|В Армении зарплата следователей повысится почти вдвое
|Правительство РА предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу
|Глава КГД Армении сообщил о ввозе в страну сильнейшего наркотического средства в беспрецедентном объеме
|Оппозиционер: призываем все здоровые силы объединить усилия для отстранения нынешних правителей Армении от власти
|Выполняющие политический заказ следователи должны знать, что завтра-послезавтра будут обслуживать семьи турков - оппозиционер
|Спикер НС РА: я полностью разделяю заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции
|Экс-глава ереванского района Нор-Норк продал территорию парка своей жене
|Постпредство НКР во Франции: Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение
|Глава САР: Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивая каждого армянина
|Давид Бабаян: Тот, кто хочет впихнуть Арцах в состав Азербайджана, впихивает Арцах в крематорий
|Секретарь Совбеза Армении и представители Пентагона обсудили сотрудничество в сфере безопасности
|Серж Саркисян призвал народ к единству на фоне бедствия, нависшего над армянским народом
|Арцах не принял и не примет те подходы, представленные Николом Пашиняном - экс- президенты НКР
|Депутат: очевидно, что арест матери погибшего солдата - это не фактор сдерживания, а санкция
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Кутакана
|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Дохерти: Позиция Великобритании по карабахскому конфликту не претерпела изменений
|Мирзоян: Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Бердзорского коридора
|Пашинян не исключает возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
|Пашинян: все проблемы должны решаться в правовом поле
|В посольстве Великобритани рассказали о целях визита госминистра в Армению
|Ереван выступает за делимитацию армяно-азербайджанской границы по картам Генштаба СССР от 1975 года
|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Первый президент РА: наглость властей Армении не знает границ
|Армения во второй раз обращается в Международный суд ООН в связи с блокированием Лачинского коридора
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
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|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
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