Понедельник, 22 Мая 2023 12:48

АрмИнфо.Ереван выступает за зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от линии границы по картам Генштаба Советского союза от 1975 год. Речь идет о картах, о которых ранее говорила и российская сторона. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 22 мая на пресс-конференции.

<В данной ситуации это будет означать обеспечение стабильности. Должен с удовлетворением заметить, что мы видим такое же восприятие со стороны международного сообщества>, - пояснил он.

Тем не менее, как подчеркнул Пашинян, как минимум на данный момент он не видит подвижки в позиции Азербайджана. <Ни для не секрет, что Баку продолжает вести политику оказания военного давления, пытаясь таким способом достичь более выгодных позиций на переговорах. Но это нарушение международно принятых обязательств>, - указал он. Вместе с тем, по словам премьер-министра, зеркальный отвод войск не предопределяет процесс делимитации, это всего-лишь мера, направленная на улучшение безопасности. <Хотя карты 1975 года могут и должны быть основой для дальнейшей делимитации армяно- азербайджанской границы, - это предполагают в том числе пражские договоренности от 6 октября 2022 года о проведении делимитации на основе Алма-Атинской декларации>, - сказал он

Как подчеркнул Пашинян, военнополитическая ситуация в регионе остается напряженной. Правительство РА считает, что единственным способом для разрядки ситуации является продвижение повестки мира. На сегодня с Баку ведутся интенсивные переговоры для скорейшего согласования и заключения договора о мире. При этом международное сообщество все больше склоняется к тому, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга без каких-либо предусловий, а для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха должен быть налажен диалог между Степанакертом и Баку, отметил он. <Мы согласны с данной логикой и ведем переговоры в рамках данной логики, подчеркивая крайнюю важность обеспечения международных механизмов гарантирующих диалог Степанакерт-Баку>, - подчеркнул премьер.