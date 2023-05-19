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АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на следующей неделе в Москве для переговоров. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно на следующей неделе мы будем заниматься вопросами евразийской экономической интеграции. Мы рассчитываем, что Алиев и Пашинян будут в Москве", - сказал представитель Кремля, передает ИА Регнум.
Песков также сообщил, что СМИ своевременно проинформируют о проведении встречи глав Армении и Азербайджана.
Ранее, посол России в РА Сергей Копыркин заявил, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретятся в Москве. Дипломат обратил внимание на то, что Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.
Добавим также, что сегодня в Москве при посредничестве России проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана.
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|Премьер РА заявил о подвижках в вопросе разблокировки железной дороги Армения- Азербайджан
|Ереван согласился на трехстороннюю встречу в Москве
|Пашинян: Армения и Азербайджан в Брюсселе признали территориальную целостность друг друга
|АНК: мы не может присоединиться к совместному заявлению политических сил, поскольку оно уязвимо с точки зрения международного права
|Политолог: При продолжении нынешней политики Армения может быть расчленена
|Экс-глава ереванского административного района Нор Норк обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий
|Закрепленный за Минобороны участок был продан генералу Аршалуйсу Пайтяну - прокуратура
|Мать погибшего солдата, задержанная по <делу покушения> на сына Пашиняна, доставлена в СИЗО
|В Ереване пройдет международный форум маркетинга и рекламы "Попок"
|Глава МИД РА: агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права
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|МО РА в очередной раз призывает СМИ не распространять неверную информацию
|Правозащитник сигнализирует о странной ситуации по делу о попытке похищения сына премьер- министра РА
|Депутат НС РА: в Арцахе много проблем, но главная из них - Араик Арутюнян
|МИД РФ: Евросоюз всего лишь пытается перебить повестку, предложенную Россией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Военнослужащий, получивший ранения в результате огня со стороны ВС Азербайджана, скончался по дороге в госпиталь - МО
|Сергей Смбатян стал национальным послом UNICEF
|МИД РФ: Москва призывает Баку и Ереван воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия
|В Армении использованный в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн драмов стал доходом государства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры
|СК: На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное дело
|Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. - Пашинян
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|МИД РФ: Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано в ОДКБ, Армения получила бы более стабильную ситуацию
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|<Оружейный барон> Давид Галстян останется под арестом
|Пеший туризм в Армении набирает обороты: Заявлено о строительстве <национальной тропы>
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|Главы МИД Армении и Кипра обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности
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