Пятница, 19 Мая 2023 15:05

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на следующей неделе в Москве для переговоров. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно на следующей неделе мы будем заниматься вопросами евразийской экономической интеграции. Мы рассчитываем, что Алиев и Пашинян будут в Москве", - сказал представитель Кремля, передает ИА Регнум.

Песков также сообщил, что СМИ своевременно проинформируют о проведении встречи глав Армении и Азербайджана.

Ранее, посол России в РА Сергей Копыркин заявил, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретятся в Москве. Дипломат обратил внимание на то, что Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.

Добавим также, что сегодня в Москве при посредничестве России проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана.