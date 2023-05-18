Четверг, 18 Мая 2023 10:50

АрмИнфо. В Ереване с 19 по 21 мая пройдет 4-й международный форум маркетинга и рекламы "Попок" (<Орех>). Об этом говорится в сообщении организаторов предстоящего мероприятия.

Согласно источнику, в рамках форума в Ереване соберутся руководители и представители престижных маркетинговых и рекламных компаний из различных стран, чтобы представить армянским компаниям посредством мастер-классов, семинаров, консультаций и интервью свои лучшие практики. Он будет специально ориентирован на представителей сферы услуг, управляющих отелями и ресторанами. Мастер-классы и семинары для этой группы будут включать в себя представление лучших мировых брендов аксессуаров и оборудования, необходимых для этой сферы. Запланирована серия мастер-классов по культурному менеджменту для руководителей и менеджеров по маркетингу учреждений культуры Армении: музеев, театров, библиотек, ансамблей.

Ключевой целью международного форума в этом году и важной составляющей программы является создание профессиональных предпосылок для развития бренда Еревана, а также пополнение маркетинговых и рекламных знаний представителей сферы услуг Еревана, обмен международным опытом. Важное внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта в современной рекламе и маркетингу.

В мероприятии примут участие специалисты из Молдовы, Эстонии, Узбекистана, Индии, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии и других стран.

Также выступят спикеры из Армении, которые поделятся своим опытом не только с местными участниками, но и с гостями из-за рубежа.