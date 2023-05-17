Среда, 17 Мая 2023 19:35

АрмИнфо. Москва призывает Баку и Ереван воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия. Об этом 17 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что обстановка на армяно- азербайджанской границе стабилизировалась. Депутат напомнила, что в период с 11 по 12 мая имели место нарушения режима прекращения огня, но в настоящее время ситуация стабилизировалась. <Мы призываем азербайджанскую и армянскую стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки. Россия исходит из того, что решение всех спорных вопросов должно проходить в политико-дипломатической сфере и дипломатическими методами. Намерены всячески способствовать этому, в том числе, и в ходе намеченной на 19 мая в Москве трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана", - подчеркнула Захарова.