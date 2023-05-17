Среда, 17 Мая 2023 16:59

АрмИнфо.Результаты встречи в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при участии председателя Европейского Совета Шарля Мишеля были ожидаемы, так как они стали продолжением результатов Пражской встречи 6 октября прошлого года, где уже было заявлено о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года. Об этом в интервью пятому армянскому телеканалу заявил выступающий с оппозиционных позиций политический аналитик Ерванд Бозоян.

Бозоян, сославшись на мнение международных наблюдателей, отметил дипломатическую победу Ильхама Алиева, который получил на этом дипломатическом треке значительное позиционное преимущество. По сути, остались нерешенными всего два или три пункта, после согласования которых можно будет заключить мирный договор.

Политолог подчеркнул, что после трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года внешнеполитический курс, избранный Ереваном, совершенно непонятен, и поэтому большая часть армянского общества продолжает пребывать в состоянии неопределенности, которое усиливается на фоне внутренних передряг, когда одна часть общества верит оппозиции, а другая -

власти. По убеждению аналитика, после поражения в войне российская сторона советовала Пашиняну не обсуждать на переговорах тему Нагорного Карабаха, поскольку в этом случае Ереван явно понесет дипломатическое поражение. <Русские заинтересованы в том, чтобы Карабах остался в составе Азербайджана в неопределенном статусе, а российские миротворческие силы продолжали бы свою миссию, что позволило бы Москве иметь рычаг воздействия на Баку>, - сказал Бозоян.

Однако Пашинян все же начал свой западный переговорный трек и договорился о признании территориальной целостности. Политолог считает, что премьер Армении сделал это и по тому, что имел обязательства и перед Западом и перед президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом. Последнему он обязан сохранением власти. В этом контексте, сославшись на свой личный разговор с одним из высокопоставленных российских чиновников, политолог сообщил, что во время послевоенных оппозиционных выступлений к президенту РФ Владимиру Путину обратился лично глава турецкого государства Эрдоган, который попросил Путина дать Пашиняну второй шанс. Опасения российской стороны были связаны с возможностью новой войны в случае прихода к власти в Армении новых сил. А возобновление боевых действий могли бы привести к нежелательным российско-турецким столкновениям. <Народ Армении также был напуган возможностью новой войны в случае прихода оппозиции к власти, и по этой причине проголосовал на досрочных парламентских выборах не за партию Пашиняна, а против войны>, - отметил он.

В результате, весной 2022 года Пашинян открыл <окно Овертона> и появилась на свет идея о снижении планки статуса Арцаха, что позволит придти к соглашению о мире с Азербайджаном. То есть то, что требовали от него Турция и большинство стран Запада.

И уже к сентябрю прошлого года Пашинян практически был готов отдать Карабах Азербайджану, опасаясь в то же время реакции армянского общества, постоянно затягивая этот вопрос, что, в свою очередь, вызывало недовольство Баку, который и предпринял военную провокацию 11-12 сентября прошлого года, с намерениями оказать давление на Ереван.

Алиев добился своей цели, когда в Праге 6 октября 2022 года было официально заявлено о признании сторонами территориальной целостности. Это вызвало определенный шок в Москве и у той части армянского общества, которое поняло, что происходит. <Россияне тогда ответили на это тем, что они не могут быть большими армянами, чем сами армяне>, - напомнил политолог, отметив, что реакция Москвы была естественной, так как Пашинян, работая на двух треках - западном и российском - предпочел фактически пойти на крупные уступки на западном, чем обесценил российский переговорный трек, который уже не нужен Азербайджану как бесперспективный.

Признав территориальную целостность Азербайджана, премьер-министр РА, по сути, легитимизировал блокаду Лачинского коридора, приняв что и Нагорный Карабах и Лачин - неотъемлемые территории Азербайджана. Это очень нужно было Западу с тем, чтобы в дальнейшем уничтожить легитимные основы нахождения в Карабахе российских миротворческих сил. Тем самым Запад, в лице США, Великобритании, а также Израиля, получает возможность, во-первых, отсечь Азербайджан от влияния России, и, во-вторых, реализовать свои серьезные геостратегические цели, создав из Азербайджана плацдарм против Ирана.

По информации Бозояна, ныне Запад параллельно ведет секретные переговоры с Пашиняном по поводу выхода Армении из ОДКБ, вывода 102 российской военной базы из Гюмри, и даже денонсации армяно-российского договора о взаимопомощи. Запад, при этом, дает лишь устные, а не институциональные гарантии экзистенциальной безопасности армян Нагорного Карабаха и безопасности Армении, и то в случае подключения страны к союзническим отношениям с Турцией. Для этого Пашинян потребовал наличия некой международной площадки, где можно будет решать все эти вопросы. Но Азербайджан и на это не соглашается, понимая что руководство Армении, как и Нагорный Карабах и сама Армения оказались в западне. Таковы горькие реалиии текущего момента. Поэтому, единственным выходом из сложившегося опасного тупика политолог видит смену власти в Армении.