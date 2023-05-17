Среда, 17 Мая 2023 16:55

АрмИнфо.Госкомитет по туризму Армении совместно с общественной организацией HIKEArmenia планируют дать старт развитию пешего туризма в Армении.

Стороны накануне подписали меморандум o сотрудничестве, который предполагает строительство <национальной тропы>, охватывающей 108 армянских сел. Как сообщает пресс-служба Комитета, протяженность маршрута составит 954км, который будет проходить через всю страну.

Данный проект будет способствовать также экономическому развитию сел Армении, поскольку туристы смогут воспользоваться услугами местных жителей, в частности гостевыми домами, объектами общественного питания и т.д.

Тропа будет готова к эксплуатации по истечению 3-4 лет. Для реализации проекта HIKEArmenia направит порядка $1 млн.