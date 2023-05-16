Вторник, 16 Мая 2023 13:53

АрмИнфо.Армения рассматривала вопрос о выходе из ОДКБ. Об этом 16 мая журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян. <Конкретную дату назвать не могу, этот вопрос обсуждался в Совете Безопасности РА после сентябрьских событий прошлого года , но потом было принято решение продолжить работу в Организации>, - сказал замминистра.

<Есть вопросы, которые позже обсуждались на саммите ОДКБ, и эта работа продолжается, несмотря на некоторое разочарование позиций ОДКБ. Тем не менее, было принято решение продолжить работу.

В ближайшее время также состоятся обсуждения по заявлению о ситуации на Южном Кавказе", - сказал он, добавив, что ситуация в регионе очень сложная, и Армения, будучи членом ОДКБ, обладая и обязательствами, надеется, что предстоящая работа приведет к

некоторым результатам.

На вопрос, стоит ли сейчас на повестке дня вопрос о выходе из ОДКБ, заместитель министра иностранных дел сказал, что такого вопроса на данный момент нет. В то же время, он не исключил этой возможности. <Все будет зависеть от развития ситуации>, - сказал заместитель министра, добавив, что в повестке Еревана нет вопроса о вхождении в НАТО.

<Мы неоднократно заявляли, что со стороны ОДКБ должна прозвучать политическая оценка ситуации в регионе. На каком то этапе эти обсуждения могут возобновиться, в том числе, по вопросу о направлении на границы страны наблюдателей ОДКБ. Мы хотим нарастить компонент безопасности по всем направлениям>, - заключил Сафарян.