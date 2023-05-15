Понедельник, 15 Мая 2023 15:22

АрмИнфо.Вопрос обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха обсуждался в ходе встречи в Брюсселе. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Армении Андреа Викторин в ходе пресс- конференции 15 мая.

При этом она подчеркнула, что не может сказать юбольшего, поскольку не присутствовала на встрече и исходит в своих заявлениях лишь из сообщения главы Совета Европы Шарля Мишеля, опубликованного по итогам встречи.

Ссылаясь на это же сообщение, Андреа Викторин заметила, что в тексте отмечено, что права армян Нагорного Карабаха доджны быть гарантированы, что в ближайшем будущем предполагает ряд дополнительных шагов. <Есть понимание, что нужен международный механизм, но мы должны работать над его формированием и согласованием между сторонами>, - подчеркнула Посол.

Она также заметила, что определенные страны ЕС желают вовлечься в переговорный процесс между Степанакертом и Баку. В этой связи дипломат сообщила о подобном намерении со стороны Шарля Мишеля, а именно сесть за стол переговоров в расширенном формате, что и предусмотривает ожидаемая 1 июня в Кишиневе встреча с участием президента Франции и канцлера Германии.

В свою очередь замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заметил, что Шарль Мишель четко обозначил, что в центре переговорного процесса - права и безопасность армян Нагорного Карабаха, призвавши Азербайджан вовлечься в данный вопрос с положительной повесткой.

Замминистра обратил внимание на то, что ранее Азербайджан отказывался и вовсе включать вопрос армян Нагорного Карабаха в повестку, заявляя, что нет никакой необходимости в поиске каких-либо решений. <Сейчас мы уже говорим о диалоге. Следующий этап - варианта формата, о чем и идут переговоры. Полагаю, что есть положительная динамика в данном вопросе, но естественно, это один из самых сложных и проблематичных вопросов, если не самый проблематичный>, - сказал Ованнисян