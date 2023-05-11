Четверг, 11 Мая 2023 14:28

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан Азербайджана незаконно пересекших границу Армении. Об этом сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Источник отмечает, что 9 мая с.г. Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство родственников двух граждан Азербайджана, недавно незаконно пересекших границу РА, о применении к правительству РА обеспечительной меры, определенной пунктом 39 правил ЕСПЧ. В частности, Европейскому суду было предложено применить обеспечительную меру на том основании, что с двумя азербайджанскими военнослужащими в РА обращаются вопреки праву на жизнь и обязательству не подвергаться пыткам. Правительство Республики Армения представило в Европейский суд надлежащую позицию о том, что конвенционные права азербайджанских военнослужащих надлежащим образом гарантируются в Республике Армения. В связи с этим правительство РА также представило в Европейский суд соответствующие доказательства.

Минобороны РА ранее сообщило о задержании в ночь на 10 апреля азербайджанского военного на армянской территории, а 13-го апреля - о

задержании второго азербайджанского военнослужащего, проникшего в Армению со стороны Нахичевани. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что азербайджанский военнослужащий, задержанный в Армении, подозревается в убийстве мирного жителя. По имеющейся информации, азербайджанского военнослужащего, который пересек границу Армении вместе с сослуживцем, задержали трое молодых людей из села Ачанан Сюникской области и обнаружили у него телефон убитого днем ранее охранника Зангезурского медно- молибденового комбината. В отношении обоих инициировано общественное уголовное преследование, они были арестованы. Решением суда Сюникской области один из военнослужащих Абшин Бабиров признан виновным в незаконном пересечении границы и перевозку через нее оружия и боеприпасов. Он приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Разбирательства по второму солдату - Гусейну Ахундову продолжаются.