Четверг, 4 Мая 2023 17:07

АрмИнфо.Чехия не оставляет без внимания все те проблемы и вызовы, которые стоят перед Арменией. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 4 мая в Праге.

<Мы знаем о сложной ситуации, как политической, так и в сфере безопасности и геополитики. Мы обеспокоены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, причиной которой стала блокада Лачинского коридора и мы солидарны с ЕС по этому вопросу>, - сказал Фиала.

<Что касается территориальной целостности и обсуждений между Азербайджаном и Арменией, мы придаем важность тому обстоятельству, чтобы был подписан мирный договор, который будет приемлем для всех сторон. Из наших обсуждений с премьер- министром я понял, что Армения, безусловно, заинтересована в перспективах укрепления стабильности и мира в регионе. Армения очень заинтересована в поиске прочного решения>, - заявил чешский премьер.

Чешский премьер заверил, что Прага приложит необходимые усилия на всех международных площадках, чтобы Армения смогла достичь длительного мира.