Среда, 3 Мая 2023 18:29

АрмИнфо. <В нашем регионе системы безопасности и стабильности деформировались или деформируются>, - заявил 3 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА премьер-министр РА Никол Пашинян, давая оценку стратегической ситуации вокруг Армении и Арцаха.

По его словам, это означает, что Армения и армянский народ сталкивается с новыми вызовами безопасности. Та система, которая

изначально должна была обеспечить безопасность и стабильность в регионе, сегодня не действует на должном уровне со всей своей эффективностью. В этом ключе Пашинян указал на важность решения проблемы деформированной системы безопасности, чтобы уметь управлять имеющимися вызовами. Вопрос в том, каким образом и какими методами возможно исправить ситуацию. Необходимо нарастить систему безопасности новыми компонентами в общей архитектуре безопасности, что является подходом, но не факт, что тем самым стратегическая безопасность и стабильность в регионе будет обеспечена. Новые компоненты могут помочь в управлении некоторыми рисками, но, в свою очередь, могут привести к появлению новых рисков.

Пашинян подчеркнул, что безопасность и стабильность в регионе может быть обеспечена исключительно за счет всеобъемлющего мира, достижение которого вполне возможно. Но для этого необходимо проявить политическую волю и детализировать параметры для достижения мира. <Очевидно, что у нас есть политическая воля для достижения мира, вопрос в том, насколько нам удастся в переговорном процессе сформировать такие параметры мира, которые могут быть приемлемыми для Республики Армения и для народа Республики Армения>, - подчеркнул премьер- министр РА.

Премьер подчеркнул, что для достижения поставленной цели необходимы усилия всех сторон. <Поскольку у нас до сих пор нет продолжительного мира, может означать только одно: одна из сторон не прилагает для этого достаточных усилий>, - подчеркнул премьер-министр РА.