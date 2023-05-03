Среда, 3 Мая 2023 17:34

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал закрытие турецкого воздушного пространства для Армении.

Так, согласно турецким СМИ, представитель администрации президента Турции подчеркнул, что Анкара не могла не отреагировать на последний шаг Армении. Калын, в частности, отметил: "Пусть не ждут того, что действия, направленные против исторической памяти Турции, и обвиняющие ее в геноциде останутся без ответа. Это, естественно, привело бы к закрытию воздушного пространства".

Отметим, что 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу и рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и лишь в ночь на 30 апреля смог вернуться в аэропорт "Звартноц". А уже 2 мая авиационные власти Турции не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность транзита (overflight) через воздушное пространство Турции. Ввиду чего, компания была вынуждена отменить рейс Ереван-Париж-Ереван.

В этой связи Чавушоглу заявил, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване", а именно открытие в столице РА памятника участникам операции "Немезис". Памятник героям операции "Возмездие" был установлен в Ереване 25 апреля