Вторник, 2 Мая 2023 23:28

АрмИнфо. Известный предприниматель, общественно-политический деятель и экс-госминистр Республики Арцах Рубен Варданян не считает, что день заключения мира между Арменией и Азербайджаном близится. Об этом он заявил в эфире российского телеканала RBC, отвечая на вопрос о проходящих при посредничестве США переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана и их работой над так называемой мирной «дорожной картой».

По словам Варданяна, установив КПП в Лачинском коридоре Азербайджан осуществил антироссийскую акцию. «Они всячески пытаются нивелировать и уничтожить Соглашение от 9 ноября, которое было подписано с участием России. И с этой точки зрения основа для мирного договора очень слабая, потому что трудно представить заключение мира на Южном Кавказе без России. Так же я плохо представляю мирное соглашение, которое проходит под дулами автоматов, когда население лишено возможности нормально передвигаться, и когда у виска дуло пистолета. Так мирные соглашения не работают», - подчеркнул Варданян, отметив, что никогда в истории такого не было и не будет. Варданян считает, что это большая игра, в том числе и со стороны Азербайджана, по выталкиванию России из Южного Кавказа.

На «странный» некомпетентный вопрос корреспондента РБК о том, что Баку в своей политике по контролированию Лачинского коридора ссылается на документы и договоренности подписанные и достигнутые ранее, Варданян напомнил интервьюерам, что подписанное в 2020 году Трехстороннее соглашение предполагает открытое сообщение Нагорного Карабаха с Арменией по Лачинскому коридору, причем, согласно документу, азербайджанские ВС должны были находится в радиусе не ближе 5 км от Лачинской дороги. По его словам, 2.5 года коридор находился под контролем российских миротворцев и те кто сегодня его перекрыл сильно запутались даже в том, что это за КПП – каков его статус, погранпункт, пункт какой-то проверки…? Тем самым по мнению Варданяна, Баку создало огромную проблему не только проживающим в Арцахе и российским миротворческим силам, но и самим себе, сделав ситуацию взрывоопасной. И все это на руку силам, которые делают все, чтобы здесь не было России.

На ремарку ведущей РБК, проигнорировавшей слова собеседника о функциях Российского миротворческого контингента, что МИД Азербайджана вполне понятно объяснил, что с помощь. КПП блокируется провоз военнослужащих, оружия, боеприпасов, а для транспортных средств, грузов и гражданских лиц якобы дорога полностью открыта, Варданян подчеркнул «еще раз», что эти функции должны осуществлять Российские миротворческие силы, что они и делали. Если бы были вопросы в этом отношении к миротворцам, то должны были быть установлены сканеры и стало бы понятно, что этого не происходит. Но присутствие азербайджанских военных или пограничников не предусмотрено этим Трехсторонним соглашением и это однозначно. Любые интерпретации и трактовки этого документа – это просто игра, так как там все четко и ясно написано.

Более того, считает Варданян, если мы говорим о том, что Азербайджан имеет мирную повестку, то так эту мирную повестку не реализуют. «Заставляя людей больше нервничать, держать их в напряжении – сложно представить себе процесс мирного движения», - отметил он.

Отвечая на пояснение ведущей РБК о том, что из двух треков переговорного процесса – российского и американского, последний вышел вперед, Варданян подчеркнул, что хорошо знает историю, в том числе и 20-го века и что все эти бумаги бессмысленны, если на земле для этого нет основ. «Мы прекрасно помним премьера Великобритании, вернувшегося из Мюнхена и привезшего с собой мирную бумагу, но тем не менее 2-я мировая вскоре началась. Любые переговоры успешны только тогда, когда на земле имеются важные основы того, что люди хотят договориться. Второе, это то, что нельзя под дулами оружия, заставляя, угрожая, в том числе этническими чистками, говоря о том, что «кто не согласен здесь не будет жить», добиться мира в регионе, где уже десятилетиями идут очень непростые процессы. В Нагорном Карабахе выросло целое поколение, которое вообще не знает, что такое Азербайджан, потому что они никогда не общались и никогда не видели азербайджанцев. И я плохо себе представляю, какой свой образ Азербайджан создает сейчас в Арцахе, используя такую риторику и делая такие шаги. И это вместо того, чтобы предлагать мирную повестку», - отметил Вартанян, призвав вернуться к букве Трехстороннего соглашения, согласно которому Лачинский коридор должен контролироваться российскими миротворцами.