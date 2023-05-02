Вторник, 2 Мая 2023 18:45

АрмИнфо. В Азербайджане вновь вспомнили про монастырский комплекс Дадиванк и грозятся изгнать оттуда армянских священников.

Так, сегодня в беседе с журналистами председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы заявил, что армянские священники мол должны уйти из монастыря. Более того, по недоброй традиции присвоения или искажения истории культурно-духовных ценностей других народов, он заявил, что якобы этот армянский монастырь во все не армянский, а якобы принадлежал "Кавказской Албании".

Хотя армянские надписи на древнем монастыре говорят совершенно об обратном. И единственное кто, сегодня мешает азербайджанцам уничтожить армянские следы на монастыре - это российские миротворцы, под чьей охраной находится монастырь, после передачи властями Армении Карвачара, где расположен Дадиванк - вражеской стороне.

Дадиванк (Храм на холме) - армянский монастырь XII-XIII веков, один из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении. Является одним из важнейших образцов и шедевров армянской архитектуры. Расположен в Карвачарском районе, оккупированных Азербайджаном территории, Арцаха.