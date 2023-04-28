Пятница, 28 Апреля 2023 10:24

АрмИнфо. Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила армянский курортный город Джермук, серьезно пострадавший в результате прошлогодней сентябрьской агрессии Азербайджана, где встретился с представителями миссии ЕС в РА во главе с Маркусом Риттером и начальником Генштаба Армении Эдуардом Асряном.

В ходе встречи Колонна подчеркнула важность той работы, которые осуществляют представитель гражданской миссии ЕС в РА.

"Также важна та работа, которую вы осуществляете вместе для снижения напряженности и создания благоприятной атмосферы для установления мира", - сказала французский дипломат.

В свою очередь начальник Генштаба РА высоко оценил деятельность наблюдательской мисси Евросоюза в Армении. По его заверению, благодаря этой миссии ВС Азербайджана чувствуют себя сдержаннее. Он также указал на успешное взаимодействие с европейской миссией на границе.

Колонна на это ответила, что также фиксирует позитивное взаимодействие миссии с армянской стороной. По ее оценке, деятельность миссии очень эффективна, и позволяет Евросоюзу получать информацию с мест, которая очень полезна для всех стран-членов ЕС.

"Это мониторинговая миссия, не военная. Тем не менее, она позволяет в какой-то степени снизить напряженность", - резюмировала она.

Отметим, что Катрин Колонна прибыла в Ереван с фициальным визит вечером 27 апреля. В аэропорту "Звартноц" её встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Затем, Колонна в сопровождении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна посетила мемориал памяти жертв Геноцида армян и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида. По завершении визита Катрин Колонна полила дерево, посаженное президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером она также провела переговоры с премьером Армении.

Встреча министров иностранных дел Армении и Франции состоится в Министерстве иностранных дел Республики Армения 28 апреля.